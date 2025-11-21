ФНС: 80% оборота и расчетов приходится на дружественные страны - партнеры

На западные страны приходится всего 20%, сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. 80% товарооборота и расчетов РФ реализуется со странами-партнерами, и лишь 20% - с западными странами, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Если в 2021 году у нас 80% транзакций и 70% товарооборота было с западными странами, то после обмена документами с нашими партнерами я могу констатировать, что теперь все наоборот. Теперь у нас 80% оборота и расчетов со странами-партнерами, с западными странами у нас осталось 20% оборота, то есть экономика перестроилась. И мы тоже на это, естественно, реагируем", - сказал Егоров.