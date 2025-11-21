ФНС в 2025 году предоставила отсрочку от уплаты налогов на 1 трлн рублей

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров отметил, что это сохранило более 2 млн рабочих мест

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. ФНС в 2025 году предоставила отсрочку от уплаты налогов на 1 трлн рублей для сохранения более 2 млн рабочих мест, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы выдали рассрочек и возможностей для отсрочки платежей на сумму более 1 трлн рублей, но при этом это сохранило более 2 млн рабочих мест. И эти компании впоследствии уже заплатили налогов более 2 трлн", - сказал он.

Он отметил, что ФНС балансирует и обеспечивает, с одной стороны, достаточно жесткое взыскание, а с другой стороны, дает возможность в правовом, легальном поле получить такие отсрочки.