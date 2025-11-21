Болгарская оппозиция оспорит в КС закон об активах "Лукойла" в стране

Подписи под жалобой поставили представители "Возрождения", партии "МЕЧ" и партии "Величие"

Редакция сайта ТАСС

СОФИЯ, 21 ноября. /ТАСС/. Политическая партия "Возрождение" собрала необходимые подписи коллег по парламенту и внесет в Конституционный суд Болгарии жалобу на закон об активах "Лукойла" в стране. Об этом журналистам сообщил лидер партии Костадин Костадинов.

Читайте также

Лукавая комбинация: "Лукойл" нашел идеального покупателя для своих активов за рубежом

Как отмечает Болгарское национальное радио, подписи под жалобой поставили представители "Возрождения", партии "МЕЧ" и партии "Величие".

"Мы считаем, что принятый закон нарушает Конституцию Болгарии. Одно из основных прав, которые Конституция Болгарии дает своим гражданам, - это неприкосновенность частной собственности. Если этот закон будет использоваться в полном объеме, то это принесет болгарскому государству большой ущерб, потому что "Лукойл" инициирует судебные дела об огромном ущербе в миллиарды левов. Надеюсь, что Конституционный суд примет решение по делу в максимально короткие сроки", - сказал политик.

14 ноября в Болгарии был опубликован и вступил в действие закон об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и продуктами ее переработки, который фактически ввел внешнее управление над активами компании "Лукойл" в стране. 17 ноября к работе приступил особый торговый управляющий активами компании "Лукойл" Румен Спецов, а бывшее руководство сети компаний, акционеры и собственники капитала лишились права принимать решения, распоряжаться акциями и денежными средствами. При этом решения особого торгового управляющего не подлежат административному и судебному контролю.