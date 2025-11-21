ФНС рассчитывает выполнить план по перечислениям в госбюджет

В 2025 году они составят 27 трлн рублей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России рассчитывает выполнить план по перечислениям в федеральный бюджет: в 2025 году они составят 27 трлн рублей, что на 8% больше, чем в 2024 году, сообщил глава ведомства Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Если говорить о том, как мы прогнозируем конец года, то мы рассчитываем, что выполним федеральный бюджет с ростом в 8%, то есть мы выйдем примерно к 27 трлн руб. Что, собственно, и соответствует прогнозам, которые заложены в бюджет", - сказал Егоров.