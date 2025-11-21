ГК "Дело" обсуждает запуск контейнерных перевозок из Мормугао в Новороссийск

Специалисты изучат возможность доставки удобрений в индийский порт, отметил председатель совета директоров группы Сергей Шишкарев

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Дело" обсуждает возможность открытия регулярного судоходства между Новороссийском и государственным индийским портом Мормугао в штате Гоа, также группа изучит возможность доставки в этот порт удобрений в контейнерах. Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров группы Сергей Шишкарев в кулуарах форума "Транспортная неделя - 2025".

Он пояснил, что порт перерабатывает 20 млн тонн грузов, однако семь лет назад прекратил обработку контейнеров. Тем не менее, необходимое для этого оборудование имеется.

"Я напомнил, что Новороссийск - это кратчайшее расстояние через Черное море от России до Индии. Поэтому говорили о создании регулярного морского судоходства именно из этого порта. Может быть, сначала с заходом в Мумбаи, а потом напрямую в Новороссийск", - сказал Шишкарев, комментируя итоги межведомственных российско-индийских консультаций по гражданской морской проблематике с участием министра портов, судоходства и водных путей Индии Сарбанандой Соновалом.

Также в Мормугао доставляются импортные уголь и удобрения. И то, и другое ГК "Дело" переваливает на северо-западе России, и группа может изучить экономическую модель доставки в жтот порт удобрений в контейнерах, сказал он.

"Так как объемы [перевалки] удобрений будут увеличиваться, я на эту тему с [главой РАПУ] Андреем Гурьевым разговаривал, и так как контейнеризация работает, особенно если есть обратная загрузка, а у нас здесь баланс экспорта-импорта, то вполне вероятно, что мы посчитаем экономику. Может быть, найдем вариант доставки прямо в контейнерах удобрений туда - это требует дополнительного изучения, но тема интересна", - отметил Шишкарев.

