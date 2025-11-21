Мишустин поздравил работников налоговой службы с 35-летием ведомства

Премьер-министр отметил, что за три с половиной десятилетия ФНС накопила уникальный опыт

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов налоговых органов с профессиональным праздником, а также с 35-летием ФНС России, отметив важность ведомства для экономического суверенитета страны.

"Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника налоговых органов. И с юбилеем - тридцатипятилетием службы. От результатов вашей деятельности во многом зависит реализация масштабных программ в медицине, науке, образовании и культуре. Социальная поддержка людей, улучшение делового климата и в целом достижение экономического суверенитета", - сказал премьер в своем видеобращении. Мишустин сам около 10 лет возглавлял ФНС.

По его словам, за три с половиной десятилетия ФНС накопила уникальный опыт, и теперь благодаря этому, а также инновационным продуктам ведет прозрачный учет и снижает бюрократическую нагрузку. Это позволяет бизнесу и миллионам граждан легко и удобно взаимодействовать со службой.

Как отметил премьер, повышение производительности неразрывно связано с цифровизацией, для чего и был запущен национальный проект "Экономика данных". ФНС, предоставляя более 70 онлайн-сервисов, вносит свой вклад в достижение национальных целей.

"Важно постоянно совершенствоваться, повышать прозрачность налоговой системы, развивать новые форматы оказания услуг для граждан и компаний. Что будет способствовать достижению национальных целей и укреплению экономики нашей страны. От всей души хочу поблагодарить сотрудников и ветеранов службы за неравнодушное отношение к делу. Желаю крепкого здоровья, профессиональных успехов и благополучия вам и вашим близким", - заключил Мишустин.