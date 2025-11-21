Глава ФНС: российские компании стали на 30% реже открывать бизнес на Кипре

Даниил Егоров заявил, что остальные страны-партнеры, особенно Евразийский союз, наоборот, кратно выросли

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Число российских компаний, регистрирующих бизнес на Кипре, сократилось на 30%, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Люди и компании продолжают открывать бизнес за территорией России. При этом Кипр, который был классической гаванью долгие-долгие годы, упал на 30%, а остальные страны-партнеры, особенно что касается нашего Евразийского союза, наоборот, кратно выросли", - сказал он.

"В этом смысле мы видим большие возможности с точки зрения работы и нашу задачу предоставить комфортные условия, но в то же время полноценное налогообложение с обеих сторон", - заключил глава налоговой службы.