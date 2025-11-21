Глава ФНС заявил о большой дискуссии по налогообложению платформенной экономики

Даниил Егоров отметил, что апробируется решение в виде агрегации данных и платформ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. В настоящее время идет большая дискуссия по механизму налогообложения платформенной экономики. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия-24" глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

"Сегодня в наших кругах есть большая дискуссия по тому, как должно выглядеть налогообложение платформенной экономики, - сказал Егоров. - То решение, которое мы сегодня апробировали, это агрегация данных и платформ, и наших для того, чтобы максимально рано реагировать на риски".

В июле президент России Владимир Путин подписан закон, направленный на формирование правовых основ функционирования платформенной экономики. Законом определяются правовые основы платформенной экономики и регулируются отношения, возникающие между операторами посреднических цифровых платформ, их партнерами, пользователями и иными лицами в связи с продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг.