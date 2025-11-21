Американист Сушенцов: продолжение конфронтации с КНР грозит США разрушением экономики

По его словам, Вашингтон осознает восходящую траекторию развития КНР

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сохранение курса на противостояние с Китаем создает серьезные риски для экономики Соединенных Штатов и может привести к ее разрушению. Такое мнение выразил ТАСС декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, член научно-экспертного совета при Совете безопасности РФ Андрей Сушенцов.

"США понимают, что не могут себе позволить прямого столкновения с Китаем - это ударит по доверию к американской экономике и финансовой системе настолько сильно, что может привести к ее распаду", - сказал собеседник агентства.

По словам американиста, Вашингтон осознает восходящую траекторию развития КНР. "Китай объективно является одной из трех великих держав XXI столетия, сопоставимой по мощи с США. Уже в течение десятилетия он сможет предложить альтернативу в обеспечении глобальных благ - от международных расчетов до стратегической стабильности", - констатировал Сушенцов.

Эксперт отметил, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает прежнюю модель глобализации как "порочную". "Трамп считает, что США бесплатно распылили элементы своего благосостояния и мощи, поддерживая союзников в Европе, которые паразитировали на американских гарантиях безопасности", - пояснил он. Поэтому в понимании Трампа конкуренция с КНР должна опираться на ресурсы союзников, по этой причине он говорил о возможности присоединении Гренландии и Канады, отметил Сушенцов.