Договор неравных: как защититься от изменения банками условий по кредитам

Снижение ставки Центробанка РФ на 4,5 процентных пункта с начала года начинает медленно оживлять рынок кредитования. По данным Frank RG, в октябре россияне одолжили у банков на 11,5% больше средств, чем месяцем ранее. Несмотря на то что средняя ставка по потребкредитам остается для банков привлекательной (до 28% на срок до 1 года), некоторые из них прибегают к изменению условий по уже выданным кредитам в свою пользу. Рассказываем, как можно этому противостоять и чем это чревато для экономики

У банков нет желания рисковать

С одной стороны, оживление действительно наметилось. Россияне взяли в октябре в кредит более 1 трлн рублей (по всем видам займов). Это больше не только, чем в сентябре, но и чем год назад — по сравнению с октябрем 2024 года рост составил 21,5%, сообщила исследовательская компания Frank RG.

С другой — в сегменте потребительских кредитов восходящая динамика не так очевидна. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в прошлом месяце объем выданных беззалоговых займов по сравнению с сентябрем сократился на 2%, а с октябрем 2024 года — вырос на 4,8%. Еще одна тенденция — снижение среднего размера потребкредита. Если в сентябре 2025 года он составлял 184,3 тыс. рублей, то в октябре — 172,8 тыс. рублей (минус 6,2%).

Доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты достигла в октябре максимума за год — 81,9%. "Банки в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой не спешат повышать свой аппетит к риску", — прокомментировал эти данные директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Но есть хорошая фантазия

По словам представителя кредитного бюро, "конкуренция в борьбе за заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности у банков только нарастает". Вместе с тем более жестким становится и взаимодействие банков с действующими клиентами. В конце октября "Известия" сообщили о нескольких жалобах заемщиков на внезапные изменения условий по кредитам не в их пользу. Речь идет об изменении графика платежей, ставки и других параметров ссуды.

По данным издания, пересмотр происходил при несоблюдении самими заемщиками некоторых условий, в частности, при просрочке платежа (даже на день) или случайном отключении отдельных услуг, например, автопогашения. Собеседники газеты утверждают, что о последствиях этих действий они предупреждены не были.

Адвокат Дмитрий Лесняк подтвердил ТАСС, что такого рода инциденты в последнее время участились и присутствуют в его практике. "Схема такая: актуальная редакция договора размещена у банка на сайте. Подписывая согласие на банковскую услугу, потребитель обязуется регулярно знакомиться с многостраничным договором на сайте. Если в нем меняются условия, потребитель считается извещенным", — объясняет он.

По формуле закона

Формально, по словам адвоката, банк ничего не нарушает, поэтому судебные перспективы у таких дел невелики. Профессор кафедры банковского права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Диана Алексеева подчеркивает, что банк не вправе изменять условия кредитного договора с потребителем в одностороннем порядке.

"Однако если банк изначально в договоре с потребителем предусмотрел возможность взимания различной процентной ставки в зависимости от определенных условий или действий заемщика, то при их наступлении изменение процентной ставки по кредиту формально-юридически не является изменением условий заключенного с клиентом договора", — поясняет она ТАСС.

Так, по ее словам, банк вправе включить в договор порядок начисления и взимания процентов по кредиту в случаях, если заемщик нарушит условия договора, откажется от льготных условий обслуживания (или их срок истечет), не выполнит обязательство иметь определенную денежную сумму на счете, совершит в течение определенного периода покупки по карте на сумму, отличающуюся от оговоренной, и так далее.

"Несмотря на формальное юридическое равенство сторон договора, фактически банк и его клиент-потребитель не равны, поскольку потребитель просто не может обладать всем тем комплексом знаний и объемом финансовой грамотности, которые присущи банку. Потребитель в данном случае выступает в качестве "слабой стороны" в договоре", — признает эксперт.

На что смотреть в договоре

По словам Дианы Алексеевой, лучшим средством защиты от возможных изменений условий кредитного договора для потребителя является его внимательное изучение до подписания. Эксперт призывает обращать особое внимание на следующие параметры:

форму договора (существенные условия договоров потребительского кредита должны быть изложены в табличной форме; полная стоимость кредита должна быть указана на первом листе документа в квадратной рамке самым большим из шрифтов, используемых в договоре);

обязанности клиента и права банка;

основания для изменения процентных ставок по договору, сроков договора, сохранения первоначально установленных условий;

статью о штрафах и иных последствиях нарушения заемщиком условий договора;

наличие в тексте договора мелкого, нечитаемого шрифта или "размытых" формулировок, допускающих двоякое толкование.

Если отдельные условия договора требуют детализации, эксперт советует проконсультироваться с сотрудником банка или взять шаблон договора с собой для более пристального изучения или обращения с ним к банковскому или финансовому юристу.

Как спастись от кабалы

"В случае обнаружения кабального характера договора — признаков того, что договор ущемляет права потребителя, — лучшим способом защиты будет отказ от подписания документа", — говорит Алексеева.

Она также напоминает о начавшем действовать с сентября этого года периоде охлаждения: заемщик вправе отказаться от кредита, подав в банк соответствующее заявление в течение 4 часов при сумме кредита от 50 тыс. до 200 тыс. рублей или 48 часов при большей сумме.

"Если же договор уже подписан, можно обратиться с жалобой на недобросовестные действия банка в Банк России через его официальный сайт или с заявлением в суд о его оспаривании", — продолжает профессор.

Банковская аутоагрессия

Как говорит Диана Алексеева, агрессивное кредитование грозит негативными последствиями как для потребителей, так и для банковской системы в целом: "Увеличение суммы задолженности физлиц из-за изменения условий кредитов может ухудшить ситуацию на финансовом рынке и привести к банкротству части заемщиков".

В некотором роде банки сами должны следить за тем, чтобы не надувался "пузырь" задолженности. При выдаче кредитов они оценивают финансовое положение заемщиков, качество обслуживания ими долгов и предоставленное обеспечение (для залоговых кредитов). В зависимости от категории займа (по уровню кредитного риска) кредитная организация формирует резерв на случай возможных потерь.

"В случае, если категория ссуды ухудшается (например, клиент нарушает условия договора или допускает просрочку погашения), банк должен пополнить резерв или запросить у клиента дополнительное обеспечение. Он также может изменять условия кредитования, но это правомерно только в случаях заключения допсоглашения между банком и клиентом либо изначального установления в договоре "плавающих" параметров кредитования", — объясняет эксперт.

Таким образом, по ее мнению, если на рынке появится значительное число "плохих" кредитов, это ухудшит финансовое положение отдельных банков и снизит уровень устойчивости банковской системы в целом.

Евлалия Самедова