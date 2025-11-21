Биометрия позволила выявить более 1,7 тыс. иностранцев с запретом на въезд в РФ

Первый этап эксперимента стартовал 1 декабря 2024 года

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Эксперимент по сбору биометрических данных у въезжающих в Россию иностранцев позволил выявить более 1,7 тыс. граждан, которым запрещен въезд в страну. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на проведенном им заседании Государственной пограничной комиссии.

Первый этап эксперимента стартовал 1 декабря 2024 года, технология проходит апробацию в аэропортах Московского авиаузла и на автомобильном пункте пропуска "Маштаково" в Оренбургской области.

"С момента запуска первого этапа эксперимента прошел уже почти год. За это время биометрия позволила выявить более 1 700 иностранных граждан, которым не разрешен въезд в нашу страну. А в конце июня текущего года стартовал второй этап, в рамках которого предусмотрена возможность предварительной подачи иностранным лицом заявления о въезде в мобильном приложении "Ru ID", - приводятся слова Мантурова в сообщении правительства РФ.

Как отметил первый вице-премьер, с учетом положительных результатов эксперимента необходимо масштабировать его на большинство пунктов пропуска.

Кроме того, участники заседания обсудили вопросы разработки и внедрения технологий для оптимизации процедур госконтроля по принципу интеллектуального пункта пропуска. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил снизить время досмотра грузовиков на госгранице до 10 минут, напомнили в кабмине.

"Чтобы выйти на эти параметры, требуется реализовать ряд мероприятий, в том числе комплексную модернизацию и переоснащение пунктов пропуска, создание единой информационной среды взаимодействия контрольных органов и участников международной цепи поставок, а также перевод бумажных документов в цифровую форму", - отметил Мантуров.