Заявление экс-совладелицы "Арианта" о признании банкротом рассмотрят 28 января

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Генеральная прокуратура

ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Челябинской области назначил на 28 января заседание по заявлению о признании банкротом бывшей совладелицы ГК "Ариант" Людмилы Антиповой, сумма исковых требований к которой превышает 46,2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Заявление должника принято к производству, возбуждено производство по делу о банкротстве Антиповой Людмилы Александровны. Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 09:10 (07:10 мск) 28 января 2026 года. К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Генеральная прокуратура Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.

В суде сообщили, что дело рассматривается на закрытом судебном заседании.

Со ссылкой на пресс-службу суда 13 ноября сообщалось, что Антипова подала заявление о признании себя банкротом. Согласно картотеке суда, объем исковых требований к ней составляет 46 262 570 825 рублей.

Девятый арбитражный апелляционный суд 13 марта подтвердил определение арбитража об отказе в приостановлении исполнительного производства, которое проводят приставы в отношении бывших владельцев "Арианта" на сумму свыше 46,6 млрд рублей. Ранее такая сумма долга сложилась из стоимости имущества "Арианта", которое было обращено в доход государства.

Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля 2024 года передал в собственность государства акции ЧЭМК, АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы" по требованию Генпрокуратуры. 5 апреля 2024 года Арбитражный суд Челябинской области также удовлетворил требования Генпрокуратуры и взыскал с бывших владельцев ЧЭМК, АО "Компания "Эталон", ряда юридических и физических лиц неосновательное обогащение в размере 105 млрд рублей. Ранее Генпрокуратура просила признать недействительным соглашение от 19 октября 2022 года о прощении долга, заключенное между АО "Урало-сибирская металлургическая компания" и Юрием Антиповым.