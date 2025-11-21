Лут: Россия уделяет особое внимание мировой обеспеченности продовольствием

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут © Валерий Шарифулин/ ТАСС

АДДИС-АБЕБА, 21 ноября. /ТАСС/. Россия уделяет особое внимание вопросу поддержания стабильности не только внутренней продовольственной безопасности, но и мировой обеспеченности продовольствием, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на международной конференции по вопросу обеспечения продовольственного суверенитета стран Африки.

"Отдельно руководство нашей страны, и отдельно наш президент Владимир Владимирович Путин уделяет особое внимание вопросу поддержания стабильности не только внутренней продовольственной безопасности, но и мировой обеспеченности продовольствием. В этом контексте страны Африки являются для России одним из приоритетных направлений", - сказала Лут.

Министр напомнила, что в 2023-2024 годах по указанию президента Россия безвозмездно поставила шести странам Африки продовольственную пшеницу общим объемом 200 тыс. тонн. "И соответствующую работу мы продолжаем проводить и в текущем году", - подчеркнула Лут.

Она отметила, что Россия является одним из крупнейших производителей и экспортеров продукции АПК в мире. "Таких результатов нам удалось достичь благодаря тому, что на протяжении последних лет мы проводили планомерную и последовательную работу по укреплению продовольственной безопасности нашей страны за счет интенсивного развития аграрного сектора", - пояснила министр.

"Удалось нам это сделать буквально за последние 10 лет. Начиная с 2014 года Россия сделала большой скачок в развитии собственной продовольственной безопасности и возможности поставок продовольствия в 160 стран мира. Это сложный путь, благодаря которому сегодня в России производится достаточное количество продукции АПК", - подчеркнула Лут.