В ФНС заявили о необходимости проработки вопроса об интеграции ИИ в госсистемы

По словам глава Федеральной налоговой службы России Даниила Егорова, применение искусственного интеллекта нельзя игнорировать

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Применение искусственного интеллекта (ИИ) игнорировать нельзя, но есть вопросы, как его интегрировать в государственные информационные системы. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров в интервью на телеканале "Россия-24".

"Сегодня от этого никуда не деться. Нам нужно понимать, что это прям абсолютно отдельное явление, которое игнорировать ни в коем случае нельзя. Очень большие вопросы, как эти инструменты интегрировать в государственные так называемые информационные системы. Потому что их нужно обособлять от внешних контуров", - сказал Егоров, отвечая на вопрос о применении искусственного интеллекта.

Глава ФНС также отметил, что инструменты ИИ нужно "очень серьезно высушивать" в части процессов. "И, по сути, отдавать им некую алгометрию, которая позволит обрабатывать те массивы, которые нам вручную обработать уже точно не доступно", - разъяснил глава налоговой службы.