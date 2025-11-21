Пашинян: TRIPP увеличит экономическое сотрудничество Еревана и Астаны

Премьер-министр Армении считает, что "маршрут Трампа" также повлияет на экспортный потенциал двух стран

Редакция сайта ТАСС

Кадры официального визита Никола Пашиняна в Астану © Андрей Грязнов/ ТАСС

ЕРЕВАН, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP) увеличит экономический потенциал сотрудничества между Ереваном и Астаной. Об этом он заявил на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Сегодня мы уже работаем над проектом "Маршрут Трампа", который, я считаю, также значительно расширит возможности двустороннего экономического сотрудничества между Арменией и Казахстаном, а также увеличит экспортный потенциал как Армении, так и Казахстана: в случае Армении - на восток, в случае Казахстана - на запад", - отметил он и добавил, что "Казахстан проявляет интерес на самом высоком уровне к этому проекту, который, конечно же, будет состоять из железнодорожных коммуникаций, трубопроводов, линий электропередач, кабелей, а также инфраструктуры для автомобильного транспорта, которую Армения и Азербайджан готовы предоставить друг другу".

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Этот проект получил название "Путь Трампа для международного мира и процветания".