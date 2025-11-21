Россия с 2015 года доставила в Африку 34 тыс. тонн продовольствия

В рамках содействия международного развития африканских стран общая сумма взносов достигла порядка $80 млн

АДДИС-АБЕБА, 21 ноября. /ТАСС/. Россия в рамках содействия международному развитию стран Африки поставила с 2015 года 34 тыс. тонны продовольствия, общая сумма взносов составила около $80 млн. Об этом заявил на международной конференции по вопросу обеспечения продовольственного суверенитета стран Африки директор международного департамента МЧС РФ Константин Колычев.

"Ежегодно Россия осуществляет взносы в рамках содействия международного развития Африки. Так, за период с 2015 года в Африку при участии МЧС доставлено более 34 тыс. тонн продовольствия. Масла, пшеница, горох, мука. Общая сумма взносов составила практически около $80 млн", - сказал он.

Колычев отметил, что помощь была оказана 22 странам. "На двусторонней основе за последние 10 лет МЧС реализовала 16 гуманитарных операций в 12 странах Африки. Общий объем гуманитарной помощи составил около 140 тыс.", - добавил он.

Россия, помимо оказания гуманитарной помощи и непосредственно поставок продовольствия, уделяет особое внимание развитию долгосрочных форм сотрудничества с африканскими государствами, отметил Колычев. "В первую очередь, речь идет о проектах, направленных на развитие собственного потенциала региона в области, управление чрезвычайной ситуацией, подготовке кадров и создание устойчивой инфраструктуры безопасности", - подчеркнул он.