Сийярто: США подтвердили, что Венгрия освобождена от санкций против компаний РФ

Глава МИД республики подчеркнул, что благодаря этой договоренности страна по-прежнему будет надежно обеспечена энергоносителями

БУДАПЕШТ, 21 ноября. /ТАСС/. США проинформировали Венгрию, что американские санкции против российских энергетических компаний вступают в силу с 21 ноября, но она будет освобождена от них в соответствии с договоренностью между президентами двух стран. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в беседе с журналистами по завершении рабочей поездки в Брюссель.

Он напомнил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан и американский президент Дональд Трамп условились на встрече в Вашингтоне 7 ноября, что США предоставят Венгрии исключение из американских санкций, введенных против российских энергетических компаний. "Наши американские партнеры проинформировали нас о том, что с сегодняшнего дня вступят в силу решения США, которые освобождают Венгрию от введенных санкций на поставки нефти [из РФ]", - сказал глава МИД на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1. Он подчеркнул, что благодаря этой договоренности Венгрия по-прежнему будет надежно обеспечена энергоносителями.

22 октября Минфин США включил компании "Роснефть", "Лукойл", а также их дочерние структуры в новый пакет антироссийских санкций, которые полностью вступают в силу 21 ноября. Соединенные Штаты считают, что введенные ими ограничения должны оказать давление на Москву в связи с конфликтом на Украине. Правительство Венгрии отмечало, что новые американские санкции против российских нефтегазовых компаний могут нанести ущерб интересам страны, которая по-прежнему получает основную часть энергоносителей из РФ на основе долгосрочных контрактов.

Кроме того, продолжают действовать запреты, которые были установлены еще администрацией Джо Байдена и мешают поставкам российского газа в Европу. На встрече в Белом доме Орбан убедил Трампа в необходимости сделать для Венгрии исключения из санкций, которые могли бы помешать поставкам по нефтепроводу "Дружба" и газопроводу "Турецкий поток".