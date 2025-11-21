Росморпорт не рассматривает новые сборы на морском транспорте

По словам главы предприятия Сергея Пылина, от инвестсбора в 2025 году они планируют получить около 8 млрд рублей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Росморпорт не рассматривает возможность новых сборов на морском транспорте по аналогии с авиаотраслью, сообщил журналистам его глава Сергей Пылин в рамках форума "Транспорт России".

"Нет. Ни в Минтрансе, ни в Росморречфлоте такие темы не обсуждаются", - сказал он.

По словам главы ФГУП "Росморпорт", расширение перечня морских портов с нынешних 13 для взимания инвестсбора также не рассматривается. "Такого обсуждения не ведется. Сегодня этот сбор взимается в 13 портах, расширения не планируется на сегодняшний день", - сказал он.

Пылин отметил, что Росморпорт планирует получить от инвестсбора в этом году около 8 млрд рублей и направить их на ремонт, реконструкцию и строительство гидротехнических сооружений, а также на судостроение.

Ожидается, что в следующем году объем инвестиционного портового сбора (ИПС) не уменьшится. "Тяжело отметить, потому что это зависит от судооборота в портах, где взимается инвестиционный портовой сбор. Поэтому рассчитываем, что он будет не ниже", - пояснил он. Пылин также добавил, что средства будут направлены на аналогичные проекты - судостроение и строительство гидротехнических объектов.

