Ставки портовых сборов намерены увеличить на 15% с 2026 года

Предыдущее повышение было на 4,9% в 2024 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила на регистрацию приказ о повышении ставок регулируемых портовых сборов на 15% с января 2026 года, сообщил журналистам глава Росморпорта Сергей Пылин.

"На днях ФАС направила проект приказа об индексации регулируемых портовых сборов в Минюст. Как только Минюст одобрит этот документ, ставки будут повышены с 1 января 2026 года на 15%", - сказал он в рамках форума "Транспорт России". Речь идет о росте канальных, навигационных, маячных и ледокольных сборов. Пылин отметил, что предыдущее повышение было на 4,9% в 2024 году.

