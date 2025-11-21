Росморпорт рассказал о причинах расторжения контракта с Kuzey Star по ледоколам

После перепроектирования их стоимость выросла с 18,5 млрд до 32 млрд рублей, сообщил глава предприятия Сергей Пылин

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Росморпорт расторг контракт с турецкой верфью Kuzey Star на строительство двух ледоколов проекта 23620 в том числе потому, что после их перепроектирования стоимость выросла с 18,5 млрд до 32 млрд руб., сообщил журналистам глава предприятия Сергей Пылин.

"Цена контрактная была 18,5 млрд (рублей), после перепроектирования и подбора оборудования она увеличилась почти в два раза, до 32 млрд (рублей). Поэтому было принято решение, что пока ледоколы проекта 23620 мы строить не будем, будем использовать буксиры, которые строим на заводе им. Бутомы с повышенным ледовым классом Arc6", - сказал он.

По словам Пылина, выплаченный турецкому подрядчику аванс был возвращен Онежским судостроительно-судоремонтным заводом в бюджет.

Контракт был заключен в июле 2021 г., он предполагал строительство двух ледоколов мощностью 12-14 МВт класса Icebreaker7, изначально передать ледоколы заказчику планировалось в 2024 г. , затем сроки были продлены на два года, писали ранее "Ведомости".

