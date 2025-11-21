ЦБ повысил прогноз по росту средств клиентов в банках до конца года

Регулятор полагает, что средства клиентов вырастут на 7-10%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Банк России повысил на 1 п. п. прогноз по росту средств клиентов в банках до конца 2025 года, до 7-10%. Об этом сообщается в документах регулятора.

"Полагаем, что средства клиентов по итогам 2025 года вырастут на 7-10%, что на 1 п. п. выше, чем в предыдущем прогнозе. Мы ожидаем более существенного притока средств населения до конца года с учетом текущей динамики", - отмечается в документе.

Там также подчеркивается, что в 2026 году, по оценкам ЦБ, средства клиентов увеличатся на 5-10%, что позволит обеспечить банкам сбалансированный рост кредитования.