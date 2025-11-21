ЦБ: рост ипотечного портфеля в 2025 году будет ближе к верхней границе прогноза

Банк России ожидает, что до конца года прирост сохранится на уровне порядка 0,6-0,8% в месяц

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Рост ипотечного портфеля в 2025 году будет ближе к верхней границе прогноза, его диапазон составляет 5-8% (с исключением эффекта сделок секьюритизации), следует из материалов ЦБ РФ.

"По ипотечному портфелю полагаем, что до конца 2025 года прирост сохранится на уровне порядка 0,6-0,8% в месяц. Соответственно, по году рост будет ближе к верхней границе нашего прогноза (5-8% с исключением эффекта сделок секьюритизации, 3-6% без исключения)", - говорится в материалах регулятора.

Также ЦБ РФ прогнозирует рост ипотеки в 2026 году на уровне 6-11%. В частности, за счет дальнейшего повышения активности в сегменте рыночной ипотеки на фоне смягчения денежно-кредитных условий.