ЦБ повысил диапазон роста требований банков к компаниям по итогам года до 10-13%

Увеличение составило один процентный пункт

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Банк России повысил прогноз по росту требований банков к компаниям на 2025 год с 9-12% до 10-13%, ожидая увеличения спроса на займы в конце года. Об этом сообщается в документах регулятора.

"Диапазон роста требований к компаниям в 2025 году повышен на 1 п. п., до 10-13% с 9-12% с учетом ожиданий более высокого спроса компаний на кредиты в четвертом квартале 2025 года, в частности, из-за повышения ставки НДС с 1 января 2026 года", - говорится в материалах ЦБ.