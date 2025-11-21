МККК сократит 2,9 тыс. должностей в связи с уменьшением бюджета на 2026 год

Примерно треть сокращений будет достигнута за счет добровольного ухода сотрудников и незаполнения вакантных должностей, сообщили в комитете

ЖЕНЕВА, 21 ноября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) сократит 2,9 тыс. штатных должностей в связи с тем, что бюджет организации на 2026 год уменьшен на 17% по сравнению с бюджетом 2025 года. Об этом сообщила штаб-квартира гуманитарной организации.

"Согласование имеющихся ресурсов на 2026 год с основными приоритетами МККК приведет к сокращению примерно 2 900 бюджетных должностей в организации с упором на сохранение деятельности на местах", - отметили в МККК. Примерно треть сокращений будет достигнута "за счет добровольного ухода сотрудников и незаполнения вакантных должностей".

Ассамблея МККК 20 ноября утвердила бюджет комитета на 2026 год в размере 1,8 млрд швейцарских франков (около $2,32 млрд), что на 17% меньше бюджета 2025 года. "Эти сокращения являются ответом на снижение взносов доноров на гуманитарную помощь, несмотря на рост числа конфликтов в мире", - пояснили в МККК. Среди приоритетов деятельности организации в 2026 году названы "наиболее критически важные зоны конфликтов, включая Судан, Израиль и оккупированные территории, Украину и Демократическую Республику Конго".

Как сообщило швейцарское информационное агентство Keystone-ATS, вследствие запланированных в 2026 году сокращений бюджета МККК его женевская штаб-квартира и два региональных офиса "потеряют 400 штатных должностей", что затронет примерно 30 делегаций комитета в разных странах. Некоторые отделения будут закрыты. По словам президента МККК Мирьяны Сполярич, сокращения коснутся примерно 200 сотрудников в штаб-квартире в Женеве.