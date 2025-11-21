Егоров: механизмы ФНС обеспечат сбор налогов для прогнозируемых доходов бюджета

Глава Федеральной налоговой службы отметил, что наиболее яркие элементы в налоговых изменениях касаются, в частности, поэтапного снижения годовой выручки предпринимателей на УСН или ПСН, при котором у них возникает обязанность уплачивать НДС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров выразил уверенность в том, что механизмы ведомства обеспечат сбор налогов для поступления прогнозируемых доходов, заложенных в бюджет.

"Нам представляется, что у нас достаточно сильная позиция по налогу на добавленную стоимость. Наши механизмы дают нам уверенность в том, что эта логика сбора даст прогнозируемые доходы, которые сегодня заложены в бюджет", - сказал Егоров в интервью на телеканале "Россия-24".

Он также отметил, что наиболее яркие элементы в налоговых изменениях касаются, в частности, поэтапного снижения годовой выручки предпринимателей на УСН или ПСН, при котором у них возникает обязанность уплачивать НДС.