В Крыму хотят первыми в РФ начать выращивать орех пекан в промышленных масштабах

Мировое потребление пекана за девять лет возросло почти на 70%: с 120 тыс. тонн в 2015 году до показателя, превышающего 200 тыс. тонн, по итогам 2024 года

КРАСНОДАР, 21 ноября. /ТАСС/. Садовод из Крыма Александр Борисенко, занимающийся экспериментальным выращиванием ореха пекана, который представлен в России только импортом, выявил сорта, пригодные для климатических условий юга России, и намерен после 2030 года первым в стране заложить его сады в промышленных масштабах.

Наша коллекция насчитывает 12 сортов. В 2025 году удалось добиться успехов в прививке и окулировке (разновидность прививки - прим. ТАСС) пекана: произведены 130 прививок разными сортами и формами, 90 прижились - это 70% успеха. Также выполнены более 400 окулировок на молодых саженцах. Всего 2 тыс. растений в работе. Выявлены сорта-лидеры для юга России и Крыма, удалось доказать, что пекан можно успешно прививать в наших условиях. Разработана дорожная карта реализации проекта, согласно которой после 2030 года запланирован этап масштабирования: закладка промышленных садов, развитие перерабатывающей инфраструктуры , - сказал Борисенко ТАСС по итогам презентации проекта на площадке международной выставки "Югагро".

Он презентовал дорожную карту реализации проекта, согласно которой в 2025 году был начат этап отработки технологий размножения и создание маточных насаждений - он займет два года. В течение следующих трех лет реализации проекта планируется изучение коллекции в местных условиях, закладка демонстрационных садов, производство посадочного материала.

Садовод отметил большой потенциал данной культуры в части импортозамещения. Так, согласно проанализированным им данным Федеральной таможенной службы России, экспертным оценкам ассоциации "Ореховый союз" и другим открытым источникам, включая зарубежные аналитические, динамика импорта пекана в Россию за 5 лет составляет 76%: поставки увеличились с 850 т в 2019 году до более чем 1,5 тыс. тонн по итогам 2023 года. А мировое потребление пекана за 9 лет возросло почти на 70%: с 120 тыс. тонн в 2015 году до показателя, превышающего 200 тыс. тонн, по итогам 2024 года.

Среди проблем, сдерживающих возможность развития этой культуры в России, он отметил полное отсутствие отечественного посадочного материала и тот факт, что пекан даже не внесен в реестр орехоплодных культур РФ. При этом в стране экспериментальные участки существуют еще со времен СССР, в том числе в Краснодарском крае и Адыгее. Касаемо обоснования эффективности реализации проекта, Борисенко сообщил, что экономический потенциал выращивания пекана на юге России велик. По его прогнозам, срок окупаемости проекта составит 5-7 лет, доходность - 1-3 млн рублей с 1 га, долгосрочная перспектива превышает 50 лет.

Садовод занимается экспериментальным выращиванием пекана с 2022 года. Его сады расположены в предгорье Белогорского района Крыма, на площади 20 га произрастают фисташка, каштан, пекан, фундук, миндаль, грецкий орех. Орех пекан широко используется в кулинарии для выпечки, десертов и основных блюд, а также в народной медицине и косметологии. В России в промышленных масштабах данный вид ореха не выращивается.

О выставке

21 ноября в Краснодаре завершилась 32-я Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой продукции "Югагро". Она проходила с 18 ноября. В мероприятии в 2025 году причиняли участие более 600 компаний из 14 стран мира, среди которых Турция, Китай, Индия, Испания, Чехия и другие. В рамках деловой программы проведено свыше 40 мероприятий.