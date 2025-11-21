Власти Адыгеи сделают упор на поддержку бизнеса при реализации программы соцэкономразвития

Уже реализовано 5 из 7 крупных мероприятий

МАЙКОП, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Адыгеи намерены сделать особый упор на поддержку бизнеса и развитие промышленности при реализации индивидуальной программы социально-экономического развития региона до 2030 года. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов, подводя итоги совещания с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

"Особый акцент - на поддержку бизнеса и развитие промышленности", - отметил Кумпилов, назвав среди реализуемых проектов промзону в Энеме, финансовую помощь предпринимателям в промышленности и аграрно-промышленном комплексе, а также развитие инфраструктуры горной части республики. "У нас уже наработан хороший опыт реализации индивидуальной программы предыдущего периода, она позволила существенно продвинуться в решении инфраструктурных задач, благодаря поддержке президента РФ, правительства России, Адыгея вновь получила такой действенный инструмент, рассчитанный на 2025-2030 годы", - напомнил Кумпилов в своем канале Мax.

По его словам, регион "уверенно стартовал" в части выполнения программы. "Уже реализуем 5 из 7 крупных мероприятий, видим первые результаты: создаются новые рабочие места, привлекаются миллионы рублей внебюджетных инвестиций". - заключил Кумпилов.