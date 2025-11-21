Акции оборонных компаний Европы упали на фоне мирного плана по Украине

Ценные бумаги базирующейся в Великобритании компании BAE Systems теряли 1,28%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Акции некторых европейских компаний из сферы ВПК, в том числе BAE Systems, Kongsberg Defence & Aerospace, Leonardo, Rheinmetall и Saab, теряли от 2,25% до 5,6%, свидетельствуют данные сервиса Tradingview. Возможной причиной отрицательной динамики стал план по украинскому урегулированию из 28 пунктов, который в настоящее время активно обсуждается в СМИ.

По данным европейских фондовых бирж на 15:56 мск, акции немецкой компании Renk демонстрировали снижение на 5,6%, до €52,39 за бумагу, акции итальянской компании Leonardo снижались на 3,05% - до €47,6 за бумагу, котировки немецкой Rheinmetall торговались на уровне €1 572 за бумагу (-3,94%), стоимость акций шведского концерна Saab составляла 491,8 шведских крон за бумагу (-2,25%), акции Hensoldt снижались на 4,06%, до €74,45 за бумагу, показатели TKMS - на 4,04% до €61,75, испанской Indra - на 3,68% до €45,6.

По состоянию на 16:08 мск ценные бумаги базирующейся в Великобритании компании BAE Systems теряли 1,28%, опускаясь до 1 732 британских пенсов за акцию. В то же время акции норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace снижались до 234,75 норвежских крон за бумагу (-3,97%). По данным на 16:10 мск, индекс европейских аэрокосмических и оборонных компаний STOXX снизился на 0,82%, до 5,524 пункта.

План по украинскому урегулированию

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Москве официально не получали план США по украинскому урегулированию из 28 пунктов, о котором сейчас пишут СМИ, и предметно Вашингтон с Россией его не обсуждал. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва отреагирует на эту инициативу, когда получит официальную информацию.