Патрушев: более 3 600 предприятий РФ получили экологические разрешения

Заместитель председателя правительства обратил внимание на необходимость разъяснительной работы с бизнесом в регионах, поскольку именно от стабильности предприятий зависит экономическое благополучие субъектов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Более 3 600 российских предприятий успешно получили комплексные экологические разрешения (КЭР), сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев. Он говорил об этом на совещании.

КЭР подтверждает выполнение предприятием требований в сфере охраны окружающей среды либо наличие у компании планов по модернизации производства. Требования о получении КЭР установлены для предприятий, негативно воздействующих на окружающую среду. Число таких производств, по данным Росприроднадзора на июнь 2024 года, превышало 5 800.

"С начала 2025 года комплексные экологические разрешения получили порядка тысячи компаний. Всего на данный момент с задачей успешно справились более 3 600 предприятий. На рассмотрении Росприроднадзора находятся еще 152 заявки. Нам надо постепенно повышать уровень экологической ответственности бизнеса. Предприятия должны плавно перейти с устаревших и ресурсоемких технологий на более современные", - сказал Патрушев, чьи слова приводит пресс-служба.

Патрушев обратил внимание на необходимость разъяснительной работы с бизнесом в регионах, поскольку именно от стабильности предприятий зависит экономическое благополучие субъектов РФ. Вице-премьер поставил задачу контролировать процесс на региональных штабах и рекомендовал их проведение на еженедельной основе с участием и предприятий, и подразделений Росприроднадзора. Федеральным ведомствам поручено взять под шефство регионы с низкой активностью получения документов КЭР.