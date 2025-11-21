В России доля открытой добычи угля в 2025 году составит 79%

Таким способом добудут около 344 млн тонн угля

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Доля открытой добычи угля российскими предприятиями по итогам текущего года может вырасти до 79%. Таким способом будет добыто около 344 млн тонн угля. Об этом заявил исполняющий обязанности директора департамента угольной промышленности Минэнерго РФ Дмитрий Лопатин в ходе выступления на заседании Госсовета по энергетике.

"Меняется технологическая и продуктовая структура добычи угля. Увеличивается доля открытой добычи, она прогнозируется на уровне в этом году 79%. 74% было в 2021 году. По итогам 2025 года мы ожидаем, что открытым способом добычи будет добыто порядка 344 млн тонн", - сказал он.

Лопатин добавил, что доля коксующегося угля в добыче также увеличится в 2025 году до 27,2% (в 2021 году показатель достигал 23,3%).