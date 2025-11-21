Минэнерго видит консолидацию предприятий угольной отрасли

По словам и.о. директора департамента угольной промышленности Минэнерго Дмитрия Лопатина, на фоне инфляционных процессов себестоимость одной тонны добычи угля в I квартале составила 3 550 рублей, а по итогам восьми месяцев - 3 508 рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Минэнерго РФ отмечает процесс консолидации угольных предприятий. Об этом заявил исполняющий обязанности директора департамента угольной промышленности Минэнерго Дмитрий Лопатин в ходе выступления на заседании Госсовета по энергетике.

"Крупные предприятия в целях выживания оптимизируют расходы. Небольшие и слабые компании оставляют добычу, останавливают добычу и закрываются. Происходит консолидация. На сегодняшний день растет доля холдингов в добыче", - сказал он.

По словам Лопатина, на фоне инфляционных процессов себестоимость одной тонны добычи угля в I квартале составила 3 550 рублей, а по итогам восьми месяцев - 3 508 рублей.

"Совместно с Минтрансом России проводится работа по снижению логистических затрат. Так, в частности, ставка аренды вагонов с конца 2024 года к началу октября 2025 снизилась в 3-4 раза, ставка перевалки в портах за аналогичный период сократилась в 2-2,5 раза. Ставки аренды вагонов и портовых перевалок находятся на сегодняшний день на минимальном значении", - уточнил он.

Лопатин обратил внимание, что единственной статьей логистических затрат, которая продолжает расти, является тариф на перевозку грузов железнодорожным транспортом. С 2021 года он вырос в три раза.

Ранее в интервью ТАСС замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов сообщил, что доля убыточных предприятий угольной отрасли выросла за пять месяцев 2025 года с 53% до 62%, а их убытки составили 79,9 млрд рублей. По его словам, нынешний кризис в угольной отрасли будет подталкивать компании консолидироваться - небольшие предприятия станут присоединяться к сильным, а неэффективные производственные мощности станут сокращаться. При этом Минэнерго ожидает, что в итоге отрасль перейдет к росту, но точные сроки зависят от самих компаний.