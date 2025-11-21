Минэнерго разработало проект о продлении мер поддержки угольщиков до июня

Материалы с предложениями и замечаниями направили правительству

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Минэнерго РФ разработало проект постановления о продлении действия мер поддержки угольной отрасли с 1 декабря 2025 года до 31 мая 2026 года. Об этом заявил исполняющий обязанности директора департамента угольной промышленности Минэнерго РФ Дмитрий Лопатин на заседании Госсовета по энергетике.

"В конце ноября заканчивается действие постановления №1105. И в этой связи Минэнерго просит поддержать министерство с точки зрения внесения изменений в постановление №1105, с точки зрения пролонгации его действия на шесть месяцев - с 1 декабря по 31 мая включительно. Проект постановления правительства был разработан Минэнерго и направлен на согласование в Минтруд и Минфин", - сказал он.

Лопатин уточнил, что материалы с предложениями и замечаниями были направлены правительству РФ.

Кроме того, Минэнерго видит необходимость в заключении "Российскими железными дорогами" соглашений с угледобывающими регионами о гарантированном объеме вывоза угля на 2026 год

"Следующая мера поддержки - это пролонгировать действие соглашения с Кузбассом на 2026 год, а также с восемью регионами, с которыми в текущее время это соглашение не заключено. Соглашение позволит планировать производственную программу на весь год и заключить с контрагентами долгосрочные договоры, в том числе с портовой инфраструктурой, вагонными операторами. И также будет более прозрачно для субъектов с точки зрения поступления доходов в бюджет", - пояснил Лопатин.

О поддержке угольной отрасли

30 мая правительство РФ поддержало предоставление отсрочки по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховым взносам до 1 декабря всем угольным компаниям. Срок может быть продлен и на более длительный период.

Речь также идет о предоставлении адресных субсидий угольным компаниям, чтобы компенсировать часть стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния.

Еще одно решение касается предоставления компенсации в 12,8% от величины тарифа на экспорт угля в северо-западном и южном направлениях сибирским угольным компаниям. Кроме того, предприятиям угольной отрасли РФ, испытывающим серьезную долговую нагрузку, было признано целесообразным дать возможность реструктуризировать кредитную задолженность. Должны быть утверждены планы финансового оздоровления предприятий отрасли, в том числе предусматривающие помощь непосредственных бенефициаров (акционеров), а также ограничения на выплату дивидендов, повышение оплату труда высшему менеджменту, оптимизацию затрат.