Господдержка позволила компании из Марий Эл работать на импортозамещение

Речь идет о предприятии "Технотех", которое специализируется на изготовлении печатных плат

Редакция сайта ТАСС

ЙОШКАР-ОЛА, 21 ноября. /ТАСС/. Государственная поддержка, предоставленная в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Марий Эл, позволила местному предприятию работать на импортозамещение. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев, подводя итоги своей рабочей поездки на предприятие вместе с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

Речь идет о предприятии "Технотех", которое специализируется на изготовлении печатных плат. "Господдержка в рамках индивидуальной программы в виде льготного займа в размере почти 200 млн рублей за два года позволила модернизировать производство, закупить отечественное оборудование и создать более 60 новых рабочих мест", - сказал Зайцев. Он отметил, что объект был оценен и министром, назвавшим предприятие примером успешного взаимодействия предпринимательского сообщества и органов власти в целях создания условий для развития бизнеса и укрепления экономики.

Также глава республики вместе с Решетниковым посетили построенный в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" парк-отель на озере Шап. "В прошлом году проект получил субсидию почти 38 млн рублей на создание модульных средств размещения, а в этом году льготный займ в 200 млн рублей по индивидуальной программе", - пояснил Зайцев. Сейчас, по его словам, регион имеет современным парк-отель с комфортными номерами, где жители и гости республики могут отдыхать круглый год. Летом же сюда также будут приезжать школьники в детский лагерь.