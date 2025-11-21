Минэнерго завершит сетевые мероприятия по электрификации Восточного полигона в 2026 году

Замминистра энергетики Евгений Грабчак подчеркнул, что уже построено 4,4 тыс. км линий электропередачи высокого класса напряжения 220-500 кВт

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Минэнерго РФ рассчитывает, что сетевые мероприятия по электрификации Восточного полигона будут завершены в течение 2026 года. Об этом заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак в ходе выступления на заседании Госсовета по энергетике.

По его словам, в рамках достижения показателя провозной способности 180 млн тонн обеспечивается усиление электрификации почти 4 тыс. км железных дорог, проведение работ на 223 тяговых подстанций и увеличение их мощности на 2,4 ГВт в энергосистемах Сибири и Востока.

"И для обеспечения такой большой потребности РЖД в электрификации мы реализуем 21 крупное мероприятие по строительству объектов единой национальной электрической сети и 10 мероприятий по строительству и модернизации объектов генерации с увеличением установленной мощности генерации в энергосистеме Востока более чем 2 ГВт. Мероприятия в части генерации у нас реализуются до 2028 года включительно", - сказал Грабчак.

Замминистра подчеркнул, что из 21 мероприятия по строительству сетей завершено 20, уже построено 4,4 тыс. км линий электропередачи высокого класса напряжения 220-500 кВт.

Грабчак уточнил, что по решению правительства сдвинут срок электрификации участка Комсомольск-Сортировочная-Ванино на 2026 год. "Он перенесен в связи с тем, что железнодорожная инфраструктура не успевает завершить мероприятия на тяговых подстанциях участка. Поэтому проведена синхронизация работы энергетиков и железнодорожников по электрификации. Вместе с тем у нас там набран высокий темп работ и мероприятия мы в 2026 году завершим", - подчеркнул он.