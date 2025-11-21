"Высокоточные комплексы" изготовили опытный электропогрузчик для Петербурга

Тестовая эксплуатация электрического мини-погрузчика запланирована на осенне-зимний период 2025-2026 годов

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" продемонстрировал опытный образец электрического мини-погрузчика АНТ1000Е. Машина прошла заводские испытания на Ковровском электромеханическом заводе (КЭМЗ) и готовится к тестовой эксплуатации городскими службами Санкт-Петербурга в предстоящий осенне-зимний сезон, сообщили журналистам в холдинге.

"Техника создается в рамках дорожной карты, подписанной госкорпорацией "Ростех" и правительством Санкт-Петербурга в июне 2025 года на полях Петербургского международного экономического форума. Документ предусматривает обеспечение города погрузчиками на электрической тяге для уборки внутриквартальных территорий", - говорится в сообщении.

Функционально электропогрузчик полностью аналогичен машинам с дизельными двигателями. Он обладает грузоподъемностью в 1 тыс. кг и способен набирать скорость до 13 км/ч.

"Ковровский электромеханический завод выпускает широкую линейку мини-погрузчиков серии АНТ, которые отлично зарекомендовали себя на коммунальных и строительных работах зимой и летом при любых погодных условиях. Благодаря электродвижителю новая модель АНТ отлично подойдет для выполнения задач в городе даже в ночное время из-за меньшего уровня шума", - отметил заместитель генерального директора Холдинга "Высокоточные комплексы" по продвижению продукции гражданского назначения и производственному контролю - председатель совета директоров КЭМЗ Александр Дерновой.

Тестовая эксплуатация электрического мини-погрузчика запланирована на осенне-зимний период 2025-2026 годов.

"Переход коммунальной техники на электрическую тягу является стратегически важным шагом. Мы делаем ставку на три ключевых преимущества: комфорт, экологичность и высокие стандарты качества. Представленный электропогрузчик АНТ1000Е - это не экспериментальная разработка, а готовое к серийному производству решение. Его внедрение позволит значительно повысить эффективность уборочных работ при одновременном снижении эксплуатационных расходов", - подчеркнул председатель Жилищного комитета правительства Санкт-Петербурга Денис Удод.