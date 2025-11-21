ЦБ: объем наличных денег в обращении в октябре умеренно рос

При этом, доля в денежной массе не претерпела существенных изменений, сообщили в регуляторе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Объем наличных денег в обращении в октябре 2025 года умеренно увеличивался, но их доля в денежной массе не претерпела существенных изменений. Об этом говорится в документах Банка России.

"Объем наличных денег в обращении в октябре продолжил умеренно увеличиваться, но их доля в денежной массе не претерпела существенных изменений, сохранившись вблизи исторических минимумов. Вместе с тем более заметный рост в сравнении с августом-сентябрем продемонстрировали срочные рублевые депозиты населения. Это может объясняться повышением ставок по краткосрочным депозитам в отдельных крупных банках в связи с тем, что участники рынка пересмотрели вверх ожидания по дальнейшей траектории ключевой ставки после заседаний в сентябре-октябре", - отмечается в сообщении.