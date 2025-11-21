Мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 405 тыс. трейдеров

Большая часть ликвидаций пришлась на биткойн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Мировые криптобиржи за прошедшие сутки ликвидировали позиции более 405 тыс. трейдеров на общую сумму $2,24 млрд, свидетельствуют данные площадки Coinglass.

Из данных площадки следует, что большая часть ликвидаций пришлась на первую по капитализации криптовалюту биткойн ($1,16 млрд). Порядка $2,05 млрд ликвидаций пришлось на длинные позиции, $198,24 млн - на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже Hyperliquid в паре BTC-USD стоимостью $36,78 млн.

Стоимость первых двух по капитализации криптовалют - биткойна и Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) - демонстрирует снижение, свидетельствуют данные площадки Binance. Так, по данным площадки на 18:47 мск, стоимость биткойна снижалась на 7,79%, до $83 301. В это же время цена Ethereum понижалась на 8,9%, до $2 714.

По данным Coinmarketcap, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $2,78 трлн. Из них $1,653 трлн (58,2%) приходится на биткойн, $327,092 млрд (11,4%) - на Ethereum.

Ликвидация криптовалюты - принудительное закрытие торговой позиции биржей при использовании кредитного плеча (механизма, позволяющего трейдеру управлять позицией, используя заемные средства от биржи или брокера) из-за недостатка средств для поддержания сделки. Она происходит, когда убытки по открытой позиции превышают размер начальной сделки, чтобы защитить трейдера от долгов и биржу от рисков.