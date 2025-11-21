"Газпром капитал" закрыл книгу заявок по выпуску облигаций объемом 40 млрд рублей

В выпуске приняли участие управляющие компании с долей 32% от объема выпуска, инвестиционные компании - 31%, страховые компании - 27%, банки - 7%, а также корпоративные и розничные клиенты брокеров - 3%

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. "Газпром капитал" закрыл книгу заявок по выпуску облигаций серии БО-003Р-07 объемом 40 млрд рублей с финальным спредом к ключевой ставке Банка России 150 б.п. Об этом сообщили в пресс-службе Газпромбанка.

"ПАО "Газпром" разместило крупнейший и самый долгосрочный выпуск облигаций компании в рублях в этом году и привлекло значительный спрос со стороны рыночных инвесторов в сделку. Маркетинг выпуска начинался с предварительным ориентиром по объему от 20 млрд рублей и не выше 160 б.п. по спреду. В день формирования книги заявок благодаря высокой динамике спроса переподписка в 2 раза превышала первоначальный ориентир по объему выпуска, а ориентир по спреду был снижен до 150 б.п.", - отмечается в сообщении.

Техническое размещение запланировано на 26 ноября 2025 года. Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.