Росрыболовство учтет влияние неблагоприятной ситуации на освоение биоресурсов

Ученые также отметили уменьшение количества ресурсов на традиционных нерестилищах

АСТРАХАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Росрыболовство учтет неблагоприятную водную ситуацию, сложившуюся на территории Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, при рассмотрении показателей освоения ресурсов и результатов рыбного промысла. Об этом сообщил заместитель руководителя федерального ведомства Василий Соколов в ходе заседания Волго-Каспийского научно-промыслового совета Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна (ВКНПС).

Представитель рыбопромысловой организации обратился к Соколову с предложением ввести ЧС в условиях обмеления рек и смещения глубин, из-за которых снизились объемы вылова рыбных ресурсов. Особенно остро ситуация сложилась по добыче щуки. Рыбные предприятия не могут выполнить годовые планы по вылову рыбы, освоить квоту.

"Рекомендовать Росрыболовству <…> учитывать неблагоприятную водную ситуацию 2025 года, повлекшую сложности с освоением ресурсов", - сказал Соколов, выслушав доклад о запасах и улове полупроходных и речных рыб в Астраханской области.

Он добавил, что ситуация по промыслу, сложившая в регионе, пока не требует крайних мер, о которых попросили рыбаки. Докладчик Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ "ВНИРО" (КаспНИРХ) Виталий Баранов отметил, что на фоне обмеления Каспия и рек рыбаки вынуждены осваивать новые территории вылова, уходя на большие глубины в море. Предполагается, что по щуке и сому параметры вылова будут снижаться и дальше.

"По итогам весенней путины в уловах преобладал лещ, доля вылова составила более 50%. <...> Осенняя путина, которая началась с 11 сентября, и продолжается на данный момент. Общий вылов Астраханской области по состоянию на 11 ноября составляет порядка 26 тыс. тонн, что почти на 1,5 тыс. тонн ниже уровня прошлого года. Квота освоена почти на 50%. В уловах преобладает, по предварительным итогам, лещ (это более 33%) и группа "прочие пресноводные" (31% - прим. ТАСС), среди которых традиционно карась", - сообщил Баранов.

Также ученые отметили уменьшение количества ресурсов на традиционных нерестилищах в связи с удлинением миграционных путей из-за обмеления Каспийского моря и падения его уровня.

Ситуация с щукой

Ограничения на вылов щуки, которые введены в регионе, будут действовать с 11 декабря 2025 года и продлятся до 15 февраля 2026 года. В КаспНИРХ указали на возможность быстрого восстановления популяции. Для этого, по мнению ученых, потребуется порядка четырех-пяти лет. Мера поможет сохранить и увеличить количество рыбы на нерестилищах.

Запреты на сроки и места вылова обусловлены тем, что во время нереста и в нерестилищах рыбалка наносит наибольший урон, поскольку целью становятся икряные особи. Размерные ограничения позволяют исключить сокращение количества молоди, которая не успела вырасти и дать потомство.

Рыбная отрасль - одна из ключевых для экономики Астраханской области. Рыбная продукция поставляется отсюда в разные регионы России и за рубеж. По данным регионального Минсельхоза, объем промыслового улова в области по итогам прошлого года упал до 34,1 тыс. тонн, что на 8% ниже уровня 2023 года. За последние 10 лет вылов водных биологических ресурсов сократился в 2,5 раза.