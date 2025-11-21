Минпромторгу показали покупку товаров с проверкой возраста через Max

К тестированию технологии цифрового ID присоединились тысячи магазинов торговых сетей "Магнит", "Пятерочка", "Перекресток" и "ВкусВилл"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Технологию подтверждения возраста через цифровой ID мессенджера Max продемонстрировали в присутствии статс-секретаря - замглавы Минпромторга России Романа Чекушова, передает корреспондент ТАСС.

Сотрудники магазина "Перекресток" в торговом центре "Афимолл-Сити" показали процесс покупки с помощью технологии на кассе самообслуживания. В качестве товара было выбрано российское вино.

"Уже сейчас к тестированию технологии цифрового ID присоединились тысячи магазинов торговых сетей "Магнит", "Пятерочка", "Перекресток" и "ВкусВилл" по всей России. Пользователи Мax могут подтвердить покупку товаров 18+ на кассах самообслуживания без бумажного паспорта - с помощью QR-кода в профиле мессенджера", - отметил Чекушов.

О цифровом ID

Ранее в пресс-службе мессенджера Max сообщали ТАСС, что пользователи Max смогут применить цифровой ID на кассах самообслуживания в "Пятерочке" и "Перекрестке" при покупке товаров с возрастными ограничениями, в том числе сигарет и алкоголя.

Для подтверждения покупки товаров с возрастным ограничением через Max пользователям необходимо создать цифровой ID в профиле мессенджера, затем отсканировать товар с возрастным ограничением на кассе самообслуживания, нажать на кнопку "Подтвердить возраст через Max" и поднести QR-код цифрового ID к считывателю.

Max запустил возможность создания цифрового ID в пилотном формате 15 сентября. Цифровой ID - это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать возраст, статус студента и многодетного родителя. Подтверждение личности осуществляется посредством постоянно обновляющегося динамического QR-кода в профиле мессенджера.