В работе X произошел сбой

В США о нарушениях в работе сообщили порядка 13,9 тыс. пользователей

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Пользователи ряда стран жалуются на неполадки в работе X, следует из отчета сервиса Downdetector.

Согласно его данным, 61% пользователей, сообщивших о неполадках, отмечает сбои в работе приложения, 31% жалуется на работу сайта, 8% испытывает трудности с подключением к серверам.

По сведениям Downdetector, в США о нарушениях в работе сообщили порядка 13,9 тыс. пользователей. Крупные сбои также фиксируются в Великобритании, Германии, Испании и Японии.