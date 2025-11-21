Решетников: важно продолжать проекты по развитию особых экономических зон

Экономика предложения должна быть готова к оживлению спроса, сообщил министр экономического развития России

ЧЕБОКСАРЫ, 21 ноября. /ТАСС/. Проекты на территориях особых экономических зон (ОЭЗ) в России в целом реализуются, как правило, в установленные сроки. С учетом текущей ситуации необходимо продолжать развитие ОЭЗ, сообщил журналистам в Чебоксарах министр экономического развития России Максим Решетников.

"Сейчас как раз как никогда важно продолжать все проекты, связанные с развитием особых экономических зон. <...> Нам очень важно вместе с регионами <...> не упустить время и работать над <...> потенциалом роста экономики, который в конечном итоге определяет, на какие цифры мы к 2030 году выйдем. <...> Очень активно <...> с регионами занимаемся поддержкой и развитием всех этих [направлений]", - отметил Решетников.

Он пояснил, что ситуация в экономике, на которую влияет, в частности, ключевая ставка, "рано или поздно нормализуется", и к этому времени должны быть готовы промышленные площадки "для строительства, готовые корпуса, чтобы туда можно было завезти станки и начать работать". Министр отметил, что экономика предложения должна быть готова к оживлению спроса. Развитию ОЭЗ способствует большой перечень поддержки, начиная от инфраструктурных бюджетных кредитов.

"У нас в этом году прошел большой отбор, <...> и ряд регионов заявились на поддержку особых экономических зон, получили эти инфраструктурные кредиты. С другой стороны, сами управляющие компании, в том числе регионы и частные компании, могут вкладывать деньги, потом получать компенсацию за [вложения] в инфраструктуру за счет новых налогов, которые созданы. И в этом году у нас почти 4 млрд рублей, 3,9 млрд рублей, если быть точным, возмещаются в особые экономические зоны", - сообщил министр.

Он отметил, что скоро начнут подводить итоги 2025 года. "Можно сказать <...> на примере <...> Чувашии, что <...> развитие идет весьма активно. И даже несмотря на <...> достаточно непростую ситуацию с инвестициями в экономике, именно на территориях особых экономических зон проекты, как правило, реализуются в общем и целом в сроки, даже если есть какие-то задержки, <...> потому что у регионов концентрация внимания [на этих направлениях], потому что здесь действительно команды, которые могут грамотно сочетать разные инструменты поддержки. <...> В целом удается проекты все завершать и выходить на те параметры, которые закладываются", - отметил министр.

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил журналистам, что в целом региональная экономика развивается в том числе благодаря государственной поддержке. Он добавил, что в республике этот год был сложным, в частности, для машиностроительной отрасли.