Министр экономики Армении и посол России обсудили увеличение товарооборота

Отдельное внимание стороны уделили возможностям сотрудничества в агропромышленной сфере

ЕРЕВАН, 21 ноября. /ТАСС/. Министр экономики Армении Геворг Папоян и делегация во главе с послом России в республике Сергеем Копыркиным на встрече в Ереване обсудили вопросы, связанные с увеличением товарооборота между двумя странами.

"В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, связанных с расширением экономических связей с Российской Федерацией и увеличением товарооборота между двумя странами",- говорится в сообщении Минэкономики Армении в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что отдельное внимание было уделено возможностям сотрудничества в агропромышленной сфере, организации бесперебойного экспорта сельскохозяйственной продукции, созданию совместных предприятий, а также обмену опытом в области фитосанитарии.

Также отмечается, что среди наиболее перспективных направлений было также выделено углубление отношений в сфере туризма.

По данным Москвы, взаимная торговля России и Армении в 2024 году продемонстрировала скачкообразный рост, и ее объем достиг $11,7 млрд.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, Россия ожидает, что торговля с Арменией к концу года упадет в два раза по сравнению с 2024 годом. По его словам, в 2024 году товарооборот между Россией и Арменией составлял $12,4 млрд.