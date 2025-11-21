РЖД ожидают снижения погрузки угля в 2025 году на 1,7%

В 2026 году компания ждет сохранения поставок угля на восток практически на уровне текущего года в 117 млн тонн

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Объем погрузки угля на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в 2025 году может снизиться на 1,7%, до 326 млн т, заявила замгендиректора холдинга Ирина Магнушевская в ходе выступления на заседании Госсовета по энергетике.

"По итогам 2025 года мы ожидаем на уровне 326 млн тонн погрузку угля, что на 1,7% ниже уровня 2024 года", - сказала она, пояснив, что это связано со снижением погрузки только во внутреннем сообщении.

При этом в 2026 году компания ждет сохранения поставок угля на восток практически на уровне текущего года в 117 млн тонн, добавила она.

По словам замдиректора департамента госполитики в области железнодорожного транспорта Минтранса РФ Константина Григорьева, за 10 месяцев этого года погрузка снизилась на 1,7%, при этом во внутрироссийских перевозках - на 4,3%. В экспортном сообщении погрузка выросла на 0,6%, до 148,2 млн тонн, это на 0,6% выше, чем в прошлом году. "При этом мы фиксируем рост на восточном направлении на 5,4% и в южном направлении на 30,7%. В северо-западном направлении снижение погрузок составило 19,6%", - добавил он.

О погрузке

За десять месяцев 2025 года по железной дороге отправили 927,1 млн тонн грузов, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. По итогам 2025 года РЖД прогнозируют снижение погрузки на сети на 6%.