Общественники попросили ЦБ сохранить скидки от банка, связанного с маркетплейсом

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что стоимость товара на онлайн-площадках не должна меняться в зависимости от способа оплаты, иначе сложно отследить злоупотребления

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Союз интернет-торговли просит Центробанк сохранить скидки на маркетплейсах при оплате картой банка, связанного с площадкой. Об этом ТАСС сообщил президент организации Виталий Гаврилов.

Ранее главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо (есть у ТАСС) с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и косвенные формы финансирования, в том числе бонусные программы. Глава Банка России Эльвира Набиуллина также заявляла, что стоимость товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты, иначе сложно отследить злоупотребления.

"Пять профильных ассоциаций подписали письмо на имя председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которая ранее заявила, что цена на товар должна оставаться неизменной вне зависимости от способа оплаты", - сказал он.

По его словам, речь идет о скидке, предоставляемой маркетплейсом при оплате товара картой банка, связанного с площадкой. Крупные банки усматривают в этом неравные условия, а общественники полагают, что запрет таких скидок отразится в первую очередь на потребителях, которые сегодня имеют возможность купить товар дешевле.

"В предлагаемой концепции "ограничения" или "равного доступа всем" мы видим угрозу полного запрета совместных программ лояльности банков маркетплейсов, в том числе для продавцов товаров", - говорится в письме.

По словам Гаврилова, в отрасли сложилась ситуация, когда селлер регулярно сталкивается со сложностями в получении финансирования от крупных банков.

"Продавец на маркетплейсе - нежелательный клиент для крупных банков, он молод, неопытен, заемные средства вкладывает в оборот. И финансовые организации при маркетплейсах действительно дают селлеру возможность развиваться", - пояснил Гаврилов.