США выпустили лицензию на проведение операций с частью банков РФ по АЭС "Пакш-2"

В документе, в частности, названы Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ и ЦБ РФ

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов США выпустило лицензию, которая разрешает проводить операции, связанные с проектом венгерской АЭС "Пакш-2", с несколькими российскими банками. Текст лицензии опубликован Управлением Минфина США по контролю за иностранными активами.

Как следует из документа, финансовые операции в связи со строительством АЭС в Венгрии разрешены Центробанку России, Газпромбанку, "ВЭБ.РФ", "ФК Открытие", Совкомбанку, Сбербанку, ВТБ, Альфа-банку, Росбанку, ПАО "Банк Зенит", банку "Санкт-Петербург", Национальному клиринговому центру. В документе подчеркивается, что генеральная лицензия не предусматривает возможность открытия корреспондентских счетов, а также списания средств со счетов, принадлежащих Центробанку России, Фонду национального благосостояния или Министерству финансов РФ, в американских финучреждениях.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон вывел проект строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии из-под санкций до его полного завершения, поскольку хочет, чтобы Будапешт был энергонезависимым.

В ноябре 2024 года Соединенные Штаты ввели санкции против Газпромбанка, через который осуществлялись расчеты между Венгрией и Россией за поставки нефти, газа, а также за строительство второй очереди АЭС в Пакше. Москве и Будапешту пришлось искать альтернативные способы оплаты. Кроме того, 10 января США объявили о масштабном пакете санкций в отношении российского нефтегазового сектора, а также руководства Росатома, включая гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева.

Сейчас на АЭС в Пакше, построенную советскими специалистами в 1980-е годы и работающую на российском ядерном топливе, приходится половина всей вырабатываемой и треть потребляемой в Венгрии электроэнергии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно идет строительство второй очереди АЭС - пятого и шестого энергоблоков. После ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность комплекса в Пакше возрастет с 2 000 МВт до 4 400 МВт.