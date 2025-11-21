Шольц признал, что предлагал США сделку ради "Северного потока - 2"

Бывший канцлер ФРГ, когда еще был главой Минфина, в 2020 году писал письмо Стивену Мнучину, занимавшему пост министра финансов Соединенных Штатов

Олаф Шольц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 21 ноября. /ТАСС/. Бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц (занимал пост в 2021-2025 годы, Социал-демократическая партия Германии) признал, что, еще будучи главой Минфина, в 2020 году писал письмо Стивену Мнучину, занимавшему пост министра финансов США, предлагая Вашингтону сделку, предполагающую отказ американской стороны от санкций против "Северного потока - 2". Об этом он заявил в Шверине на заседании парламентской комиссии федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания по делу о создании в 2021 году специального фонда в поддержку реализации проекта.

"Письмо действительно было", - цитирует Шольца газета Ostsee-Zeitung. Он уточнил, что на посту министра финансов летом 2020 года предложил США построить терминалы для приема СПГ и закупать больше газа у американцев. В ответ Соединенные Штаты должны были отказаться от угроз введения санкций против газопровода. Однако попытка Шольца ни к чему не привела и администрация США продолжила противодействовать реализации проекта.

В сентябре 2020 года газета Die Zeit писала о письме Шольца Мнучину. В нем, по ее информации, предлагалась миллиардная сделка в обмен на отказ Вашингтона от санкций против "Северного потока - 2". В частности, Берлин выражал готовность вложить до €1 млрд в строительство в Германии двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа. В кабмине ФРГ тогда отказались комментировать эти сведения.

Экологический фонд "Защита климата и окружающей среды MV" был учрежден 19 января 2021 года в земле Мекленбург - Передняя Померания при участии компании Nord Stream 2 AG. Именно в этом регионе заканчивается подводная часть трубопровода и он подключается к транспортной сети ФРГ. Среди целей организации значился "вклад в продолжение строительства газопровода "Северный поток - 2". При этом оппозиция и СМИ считали, что главной задачей фонда был обход санкций США против газового проекта. Создание парламентского комитета в ландтаге (парламенте федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания) инициировала оппозиция, они хотят выяснить степень влияния Nord Stream 2 на региональное правительство при создании фонда.