Хуснуллин анонсировал отмену отсрочки штрафов за перенос сроков для застройщиков

Вице-премьер добавил, что сейчас обсуждаются сроки реструктуризации штрафов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Решение об отсрочке штрафов застройщикам за перенос сроков планируется отменить с 2026 года. Об этом рассказал в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24" заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

"По правилам, если переносишь сроки, должен платить штрафы. Когда СВО, высокая ставка, мы понимали, что застройщики не могут достроить в эти сроки. Поэтому мы дали нормативное послабление переносить сроки без штрафов. Но сейчас видим, что количество таких проектов увеличилось до 19% - это 132 тыс. заемщиков. Поэтому мы с правительством решили, что больше продлевать эту норму не будем. Со следующего года, если будут сорваны сроки, застройщикам придется платить штрафы", - сказал Хуснуллин.

Сейчас обсуждаются сроки реструктуризации штрафов, потому что если все штрафы одновременно выплачивать, часть застройщиков не сможет достроить жилье, отметил вице-премьер. "Поэтому наша с губернаторами задача - поиск баланса в этом вопросе", - добавил он.