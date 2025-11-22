В ОНФ предупредили о рисках излишне жестких ограничений на продажу алкоголя

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Создание и поддержание свободной от алкоголя среды постепенно приводит к снижению уровня его употребления, однако слишком жесткие ограничения в этой сфере могут спровоцировать появление нелегального рынка. Такое мнение ТАСС высказала руководитель направления "Народный фронт. Аналитика" Ольга Позднякова.

Эксперт отметила, что введенные в нескольких субъектах РФ ограничения на продажу алкоголя уже привели к изменениям. "Те, кто ранее потреблял, найдут возможность закупить напитки заранее или доехать до дальних торговых точек, а кому это не было необходимо, видят в таких ограничительных мерах только плюсы", - сказала она.

"Общемировая практика показывает, что создание и поддержание свободной от алкоголя среды постепенно приводит к снижению употребления алкоголя, особенно среди молодежи. При этом слишком строгие ограничения на доступность могут способствовать возникновению параллельного незаконного рынка", - предупредила она.

Позднякова подчеркнула, что Народный фронт на протяжении трех лет системно анализирует обращения граждан на прямую линию президента РФ и собственные каналы, а также мониторит изменения региональных нормативных актов, которые касаются продажи алкоголя.

"В целом можно отметить, что основные нормативные изменения были внесены регионами в 2022-2023 годах. После 2023 года ситуация немного улучшилась, но проблемы окончательно не решились, в том числе и из-за недостаточного контроля за соблюдением принятых правовых норм", - отметила она.