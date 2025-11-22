В Якутии намерены завершить подготовительную стадию порта Найба в 2027 году

После завершения этапа подготовки начнется строительство порта

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Власти намерены завершить подготовительную стадию проекта строительства морского порта Найба в Булунском районе Якутии в 2027 году, сообщил в интервью ТАСС глава республики Айсен Николаев.

"В настоящий момент идет активная совместная работа с проектными организациями по разработке технико-экономического обоснования проекта. Одновременно необходимо обновление декларации, которая утверждена в 2021 году с учетом изменений грузовой базы и текущей ситуации в стране. Чтобы определить оптимальное местоположение будущего порта, Якутия сотрудничает с госкорпорацией "Росатом" по выполнению гидрографических исследований в Хараулахской бухте в Булунском районе. Завершение всей подготовительной стадии намечено на 2027 год, после чего начнется непосредственное строительство порта", - сообщил Николаев.

В перечень опорных пунктов Арктики вошли 16 агломераций, расположенных в 9 регионах, в том числе Тикси - Найба в Якутии.

"В долгосрочном плане комплексного развития агломерации Тикси - Найба общий объем финансирования всех мероприятий оценивается более чем в 34,7 млрд рублей. Туда вошло также обустройство до 2031 года автозимника продленного действия. Его проложат на участке Усть-Куйга - Найба по проекту строительства круглогодичной дороги "Яна" "Восточный меридиан". Также от трассы "Колыма" планируется построить еще автозимники продленного действия с участием недропользователей", - добавил глава Якутии.

В 2024 году Якутия и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в ходе ВЭФ подписали соглашение о сотрудничестве по строительству морского порта Найба.